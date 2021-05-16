Babacan'ın ardından Ahmet Davutoğlu da açıkladı! Abdullah Gül'ün adaylığını konuştuk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın ve Beşir Atalay'ın Abdullah Gül'ün 2018’deki seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması konusunda kendisiyle görüştüğünü açıkladı. Davutoğlu, açıklamasında 'Bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim" dedi.

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AK Parti'den ayrılarak kendi siyasi partilerini kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, eteklerindeki taşları bir bir dökmeye başladı. Öyle ki, Babacan'ın katıldığı bir canlı yayın programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili itirafı sonrası aynı konuda bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Babacan: Tam göbeğindeydim

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarında gazeteci Suat Toktaş, Özlem Gürses, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Babacan o dönemde muhalefet partilerinin yürüttüğü ortak adaylık çalışmalarının "Tam göbeğinde" olduğunu itiraf etmişti.

2018 yılında yaşanan bu gelişmeler sırasında ise AK Parti'den henüz istifa etmemiş olan Babacan'ın bu ifadeleri şaşkınlık yaratırken, konuyla ilgili bir açıklama da Davutoğlu'ndan geldi.

"Babacan, Gül'ün adaylığı için benimle görüştü''

Davutoğlu, gazeteci Çağlar Cilara'nın, YouTube’daki yayınında, Abdullah Gül'ün muhalefet tarafından aday gösterilmesine ilişkin, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim" dedi.

"Abdullah Gül ile adaylık durum ile durumunu görüştüm'

Babacan ve Atalay'ın kendisinden Abdullah Gül ile bir görüşme yapmasını istediklerini ve bunu kabul ettiğini belirten Davutoğlu, "Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da ‘Teşebbüs var ama tablo orada kaldı’ şekilde konuştu" ifadelerini kullandı.

O dönem Ak Parti'deydi

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 2018'de yaşanan bu gelişmeler sırasında AK Parti'den henüz istifa etmemişti.

Davutoğlu, AK Parti'den 13 Eylül 2019 tarihinde ayrıldı.