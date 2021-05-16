Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncu boşa çıktı

Galatasaray'da 2+3 yıllık anlaşma yapan Fatih Terim'in sözleşmesinin ilk bölümü tamamlandı. 5'i kiralık 12 oyuncunun da mukavelesi sona erdi.

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29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken Galatasaray'da sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.

Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.

Bununla birlikte deneyimli teknik adam Fatih Terim'in de 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu.

5'i kiralık 12 oyuncunun sözleşmesi bitti

Öte yandan; sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.

Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri tamamlandı.