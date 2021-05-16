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Aydın'da yemek getirince acı gerçek ortaya çıktı! Eve girince şok oldu

AYDIN'da 70 yaşındaki Bekir Bekik evinde ölü bulundu. Bekik'in içtiği kolonyadan zehirlenerek yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

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Yeni Sanayi Mahallesi, 1004 Sokak'taki müstakil bir evde, yalnız yaşayan Bekir Bekik'e her gün yemek getiren sosyal hizmet görevlisi, bu sabah kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı açarak içeri giren görevli, Bekik'i odada yerde hareketsiz şekilde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Bekik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekik'in içtiği kolonyadan zehirlendiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Bekik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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