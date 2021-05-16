Çip krizinin küresel otomotiv endüstrisine faturası 100 milyar doları geçebilir

Aylardır otomotiv üretimini aksatan çip krizinin küresel otomotiv endüstrisinde yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayba neden olacağı açıklandı.

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Yılbaşından bu yana küresel düzeyde yaşanan çip krizinde bilanço ortaya çıkmaya başladı.

AlixPartners tarafından yapılan açıklamada; üretimi aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu.

Küresel çip krizi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede otomobil üretimine geçici olarak ara verilmesine neden oldu.