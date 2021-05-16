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Kocaeli'de 200 kiloluk koronavirüslü hastaya film gibi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası evinde fenalaşan 200 kiloluk 78 yaşındaki kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu. Balkon demirleri kesilerek evden çıkarılmaya çalışılan kadın, itfaiye sepetine sığmayınca ekiplerin el birliği ile ambulansa taşındı.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, dört katlı binanın üçüncü katında yaşayan 200 kiloluk 78 yaşındaki G.Ş. adlı kadın, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının 8. gününde nefes darlığı çekince 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 11 pozitif hastanın olduğu binaya itfaiye, sağlık, polis ve filyasyon ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kilosu sebebiyle yürüyemeyen yaşlı kadını evden çıkarmak için balkon demirlerini keserek kurtarma çalışması başlattı. Balkon demirleri kesilerek evden itfaiyeye ait sepetli araç ile çıkarılması planlanan 200 kiloluk yaşlı kadın, itfaiye sepetine sığmayınca uzun süren çalışmaların ardından el birliği yapan ekipler tarafından binadan indirilerek ambulansa alındı.

Özel ambulansa alınan ve daha önce koronavirüs aşısı olduğu öğrenilen G.Ş., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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