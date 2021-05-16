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Alman siyasetçiden Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e tokat gibi cevap

Anadolu Ajansı

Almanya'da geçen yıl kurulan Team Todenhofer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, ülkedeki antisemitizmin sebebi olarak Türk derneklerini gösteren Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'i eleştirdi.

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Almanya'nın Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'i halkı kışkırtmakla suçlayan Team Todenhofer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Cem Özdemir gibi bazı Alman siyasetçiler, antisemitizmin Müslümanların icadı olduğu algısını yaratıyor ancak soykırımda milyonlarca Yahudi'yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Bu suçu başkalarının üzerine yıkmak da halkı kışkırtmak demektir" ifadelerini kullandı.

Jürgen Todenhöfer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde uzun yıllar milletvekilliği yapmıştı.

Cem Özdemir, Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada, Müslümanlar ve göçmenler arasındaki antisemitizme dikkat edilmesi gerektiğini savunarak, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi dernekler Ankara'dan talimat alıyor. Türk devlet televizyonu, nefreti buralara transfer ediyor. Bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

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