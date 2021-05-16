Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı

KAYSERİ'de evinin penceresinden tüfekle etrafa ateş eden kişi, özel harekat polislerince gaz bombası kullanılarak gözaltına alındı.

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KAYSERİ Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Erciyes Bulvarı'ndaki bir ikametten tüfekle etrafa ateş edilmesi sonucu saçmalar bir otomobile isabet etti. Otomobilin camının kırılmasıyla kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, tüfekle ateş ettiği belirlenen ve kısa bir süre önce Almanya'dan izne geldiği öğrenilen H.T.'yi gözaltına almak istedi. Ekiplere teslim olmayan şüpheli, tüfekle etrafa ateş etmeye devam etti. Polis ekipleri, eve yaklaşarak H.T.'yi ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alınamadı. Ağabeyi, kuzenleri ve diğer yakınları da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.T.'yi ikna edemedi.

Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 5 saatlik ikna çalışmasından sonuç alamayan ekipler, H.T.'nin evde bulunan güvenlik kameralarından çevreyi izleyememesi için yetkililer aracılığı ile önce evin elektriğini kesti. Evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri giren özel harekat polisleri, ekiplerin içeri girmemesi için kapıya özel düzenek kuran H.T.'yi gaz bombası kullanılarak yakaladı. Gözaltına alınan H.T., evin önünde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.