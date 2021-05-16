Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken hayatını kaybetti

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6) hayatını kaybetti.

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VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken Kolcu (6), sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu. Kızlarını arayan ve bulamayan aile, polise haber verdi.

Öğle saatlerinde ise evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.