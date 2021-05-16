BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'da annesini baltayla öldürüp kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan'ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu Turgut Alkan da hayatını kaybetti.

Abone ol

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan (36), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan'ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan'ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çip krizinin küresel otomotiv endüstrisine faturası 100 milyar doları geçebilir
Kocaeli'de 200 kiloluk koronavirüslü hastaya film gibi kurtarma operasyonu
Rüzgar durdu, Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı
İngiliz basını: Liverpool Ozan'ı almaktan vazgeçti
Yolculuk yapacaklar dikkat! Seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı
Galatasaray'dan vefat eden taraftarı Muharrem Günay için başsağlığı mesajı
Amasya'da bir kişi içtiği kolonyadan öldü
Süper Lig’in 'en'leri belli oldu! En çok gol 64. dakikada atıldı
Giresun'da vahşet! Annesini baltayla öldüren kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vuruldu
Babacan'ın ardından Ahmet Davutoğlu da açıkladı! Abdullah Gül'ün adaylığını konuştuk
Yorumlar 1 yorum