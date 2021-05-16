Kuzey Irak'ta PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."