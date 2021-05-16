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Rastgele ateş açtı bir çocuğu öldürdü!

Kars'ta etrafa rastgele ateş açan 63 yaşındaki İbrahim B, balkonda oturan komşusunun 11 yaşındaki çocuğunu öldürdü. İbrahim B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KARS'ta, etrafa rastgele ateş açarak 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Şehitler Mahallesi'nde evinin balkonundan çevreye rastgele ateş ederek Emre Altunbey'in ölümüne neden olan 63 yaşındaki İbrahim B'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kast ile adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Olay

Şehitler Mahallesi'nde dün gece alkol aldığı ileri sürülen 65 yaşındaki İbrahim B, evinin balkonundan silahla çevreye rastgele ateş etmiş, kurşunlardan biri karşı binada oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etmişti.

Ağır yaralanan Altunbey, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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