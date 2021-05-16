Türkiye 16 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 202 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, can kaybı 44 bin 760 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mayıs 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 202 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 920 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 223 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya çıktı.

Toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760, ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.