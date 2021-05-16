BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 16 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 202 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, can kaybı 44 bin 760 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mayıs 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 202 bin 243 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 920 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 223 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya çıktı.

Toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760, ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
BM'den İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı
Kuzey Irak'ta PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Gaziantep İslahiye'de 6 mahallede çekirgeyle mücadele
Alman siyasetçiden Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e tokat gibi cevap
Peru'da koronavirüs salgınında ölü sayısının artması nedeniyle mezarlıklarda yer kalmadı
Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Doç. Dr. Nejat Altıntaş'tan koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyku önerisi
Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken hayatını kaybetti
Dünya genelinde 1 milyar 450 milyondan fazla doz koronavirüs aşısı yapıldı
Çip krizinin küresel otomotiv endüstrisine faturası 100 milyar doları geçebilir
Yorumlar 7 yorum