İskenderun'da zehir tacirlerine büyük darbe

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İskenderun'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere getirilen ve bina taşı olduğu belirtilen konteynerlerde yapılan aramada 6 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Abone ol
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, bakanlığı bağlı gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Mehmet Muş, twitter'dan yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na getirilen konteynerlarda arama yapıldığını açıkladı. Muş, bina taşı beyan edilen 11 konteynerde uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.
İşte Muş'un yaptığı o açıklama;
"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.
Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."