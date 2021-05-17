Alman polisinden Türk vatandaşına şiddet! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler...

ALMANYA'nın Frankfurt şehrinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi (34) isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında dakikalarca darbedildi. Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi.

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Alman polisinin Türk vatandaşlarına şiddeti devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki Selim Çiftçi, Alman polisinin şiddetine maruz kaldı.

Olay anında polise "Dövmeyin, o zararsız" diye feryat ederek olayı anlatan Selim'in ablası Hatice Götürmen, "Kardeşim Selim bir yıldır psikolojik rahatsız. Oğullarım Akın ve Ayhan dayılarına hava aldırmak için arabayla dışarı çıkardılar. Kardeşim Selim krize girerek kendisini arabadan dışarı attı. Yaralandığı için çocuklarım ambulans çağırdı. O arada polisler geldi ve kardeşimi ters kelepçe yapmak için şiddet uyguladılar." dedi.

Türkiye'den art arda tepkiler

Kameralara yansıyan olay sonrası siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Alman polisini kınadı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Polis şiddetini kınıyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hsabından yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: en güçlü şekilde kınıyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise paylaşımında, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da Türk vatandaşına polis tarafından şiddet uygulanmasına tepki gösterdi, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır" dedi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.