Ali Koç'un şampiyonluk isyanı: Böyle olmamalıydı

Fenerbahçe'de 8 yıla çıkan kupa hasretinin üzüntüsü yaşanıyor. Başkan Ali Koç yaklaşan seçim öncesi kulübün son durumunu yakın çevresiyle paylaştı.

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Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Sezon boyunca son hafta dahil 20 hafta ligde birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 10, Galatasaray 7, Fenerbahçe 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde kupa hasreti 8 yıla yükselirken başkan Ali Koç, üzüntüsünü yakın çevresiyle paylaştı.

"Bu kadar para, emek ve zaman harcadım''

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, büyük moral bozukluğu yaşayan başkan Koç'un "Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı" diyerek dert yandığı öğrenildi. Haberde Koç'un Fenerbahçe için 150 milyon Euro (1 milyar 540 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

Aday olacak mı?

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un kararını bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Koç'un yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.