Ekrem İmamoğlu'na 'dezenfektan' incelemesi! '15 bin litre alndı kamu zarara uğratıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ellerini arkaya bağlayarak yürüme soruşturmasından sonra şimdi de dezenfektan incelemesi başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni inceleme konusu dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu. Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi.

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İçişleri Bakanlığı, İBB'nin 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfekten alması ile ilgili inceleme başlattı. Sözcü’nün haberine göre, koronavirüs pandemesinin ilk başladığı dönemde İBB İhale Yasası'nın 21. Maddesi'ne dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan aldı.

İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun”a dayanarak ön inceleme başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme açıldı. İnceleme sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni vermedi.