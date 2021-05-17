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Aydın'da dut ağacına kendini astı intihar notu bıraktı Beş kıta gezdim, hiçbir şey anlamadım

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kendisini dut ağacına asan Hüseyin Çakmak (66) yaşamına son verdi. Çakmak'ın intihar etmeden önce not bıraktığı öğrenildi.

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Olay, Çeştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen çiftçiler, dut ağacına asılı bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, 'Beş kıta gezdim, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyada yaşamak haram, elveda. Hakkım tüm herkese anamın ak sütü gibi helal olsun' yazılı olduğu not kağıdı buldu.

Yapılan ilk incelemede Hüseyin Çakmak'ın kendini asarak yaşamına son verdiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, Çakmak'ın cesedi otopsi için  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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