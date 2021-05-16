Yolculuk yapacaklar dikkat! Seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı

17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme süreci için tam kapanmada uygulanan seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

Havayolu şirketi SunExpress, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde yolcularımız, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan, uçak biletlerini/e-biletlerini ibraz ederek uçuşlarımıza katılabilecektir" bilgisini paylaştı.

THY'den açıklama var

THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.