Emre Belözoğlu'nun durumu ne olacak? İşte Ali Koç'un Löw planı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliğim devam ederken Ali Koç'un hayallerini süsleyen teknik adam Joachim Löw. Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2020 sonrası görevine son vereceğini açıkladığı Löw için resmi girişimler başladı.

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Camiada öncelikle merak edilen, Başkan Ali Koç’un genel kurulda aday olup olmayacağı... Ardından yapılacak genel kurulla tablo netleşecek. Genel kurul sonrası yeni yönetimin önünde uzun bir’ yapılacaklar’ listesi yer alacak

Sezona flaş transferlerle ve şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak özelikle iç saha kayıpları sonrası ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe’de bilinmezliklerle dolu bir döneme girildi. 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurulda başkan Ali Koç’un yeniden aday olup olmayacağı sorusunun cevabıyla diğer bilinmeyenlerin karşılığı gelecek.

Löw planı

Teknik direktör Emre Belözoğlu’yla devam edilip edilmeyeceği de Ali Koç’a bağlı. Başkan Ali Koç’un ünlü bir teknik adamı seçim vaadi olarak öne çıkartabileceği kulislerde dolaşırken, bu ismin Joachim Löw olduğu yolunda söylentiler mevcut.

Cazip teklif

Fenerbahçe, Alman teknik adamla görüşmelere başladı ve gelecek sezon takımı Löw'e teslim etmek istediği ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'nin Löw'e şu anda kazandığının daha fazlasını önerdiği kaydedildi. Alman teknik adamın henüz son kararını vermediği ve gelecek tüm teklifleri EURO 2020 sonrası değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Alternatifler hazır

Haberde kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin Joachim Löw konusunda ısrarcı olduğu ve Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından ikna turlarının sıklaşacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Löw dışında farklı alternatifleri de bulunuyor. Başkan Ali Koç'un Joachim Löw dışında Luciano Spalletti'yle de dirsek temasında olduğu ifade edildi. Yapılacak başkanlık seçiminin ardından teknik heyet ve kadro yapılanmasındaki hamleler hayata geçirilecek.

Real peşinde

Avrupa futbolunda sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör ve futbolcu transferleri için hareketlenme yaşanıyor. İspanya'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe ile de adı geçen Joachim Löw'ün isminin Real Madrid ile geçtiğini yazdı.

Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı.

15 yıllık serüven sona eriyor

2006 yılından beri Almanya milli takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenen Löw, EURO 2020'in ardından 15 yıllık milli takım serüvenine sona verecek. Löw'den sonra Almanya milli takım teknik direktörlüğüne kimin getirileceği henüz açıklanmadı.