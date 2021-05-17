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İstanbul'da 'daha büyüğünü yapınca çekersin' deyip tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da akraba olan iki aile arasında yaşanan ve 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden tartışma yaşayan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başlamış ardından da iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başlamıştı. Kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralanmış, saldırganlar Dürdane Ç., Haydar S., Ceylan S. ve Onur Y. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK’mıyız biz” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Dürdane Ç. ise önceden kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Bakırköy Cezaevine teslim edildi.

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