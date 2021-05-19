Altın rekora koşuyor! Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Uzmanı yanıtladı

Hızlı bir yükseliş trendine giren altın, zirveye doğru koşuyor. Peki 6 ayın en yüksek seviyesini gören altındaki bu yükseliş devam edecek mi? Finans uzmanı Murat Özsoy, yanıtladı

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Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesine yükselerek 500 liranın üzerine yerleşti. Yatırımcı altının geleceğini merak ederken, bazı uzmanlar gram altının 600 liraya kadar gideceğini öne sürdü. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, gram altın ve ons altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketliliği Bigpara’ya değerlendirdi.

Altın fiyatlarında güncel durum

Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 505,22 lira seviyesine kadar yükselerek 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.14 lira seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.39 oranında yükselişle 504.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1864 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.14 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem gördü.

ONS altının gözü FED tutanaklarında

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

İçinde bulunduğumuz hafta başlangıcı ile birlikte ABD dolar endeksinin düşüş trendi içerisine girerek 90 seviyesinin altına düşmesinin etkisiyle ons altın fiyatları 1873 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş kaydetti.

Hafta başı yaptığım yorumda 1850 doların üzerine yerleşmesi durumunda ons altın fiyatının 1900 dolar seviyesine yönelik yolculuğunun başlayacağından bahsetmiştim. Şu andaki görünümde de 1870 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmaması ve burada bir destek bulması halinde 1900 dolar hedefine ilerleyiş devam edecektir.

Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında verilecek mesajlar da bu ilerleme üzerinde önemli rol oynayacaktır. Eğer ABD tüketici fiyatlarındaki yükselişin Fed Başkanı Powell’ın dediği gibi geçici olduğuna piyasa oyuncuları tarafından kanaat getirilirse bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.65 seviyesi altında kalmasını devam ettirir ve bu durum da ons altın fiyatlarını yukarı doğru iter diye düşünüyorum.

Bu koşul altında gram altın tarafında ise, 500TL üzerindeki hareket de sürekliliğine devam edecektir görünüyor. Gram altını 500TL üzerine daha da taşıma konusundaki en itici güç ise dolar/TL kurunda bayram esnasında görülen 8.50TL seviyesinin yeniden test edilme riski olacaktır.