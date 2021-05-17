Emekli vatandaşa çifte maaş ve çifte tazminat müjdesi! İşte detaylar...

Sabah'tan Faruk Demir'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşık 13 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde.