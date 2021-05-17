Emekli vatandaşa çifte maaş ve çifte tazminat müjdesi! İşte detaylar...
Yasalar gereği ülkemizde emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik emeklilikle birlikte çifte tazminat ve çifte maaş alma imkanı da bulunuyor. Ancak bilinmesi gereken hususlar var. İşte ayrıntılar...
Sabah'tan Faruk Demir'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşık 13 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde.
Ülkemizde genç yaşta emekli olanların sayısı da hayli fazla. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar 40'lı yaşlarda, erkekler ise 50'li yaşlarda emekli olabiliyor.
Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlarda yaş haddi kadınlarda 58 erkeklerde ise 60'a çıkıyor. Genç yaşta emekli olanların bir kısmı çalışma hayatına ara vermiyor, tekrar işe giriyor.
Özlük hakları değişmiyor
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor.