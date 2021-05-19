İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 19 Mayıs Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük Türk Milleti'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm Şehit ve Gazilerini, emek verenlerini rahmet ve şükranla anıyorum"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm Şehit ve Gazilerini, emek verenlerini rahmet ve şükranla andı. İşte Soylu'nun o mesajı...

Aziz Milletimizin varoluş mücadelesi verdiği en kritik günlerde Samsun'da attığımız o yeni ve kutlu adımın, çıktığımız sonsuz yolculuğun 102. yılının haklı gururu içindeyiz.



Rahat günü az, gayret günleri fazla olan şanlı tarihimizin en önemli başlıklarından biridir 19 Mayıs 1919. Ve sadece bir mücadelenin başlangıcı değil, aslında bir milletin alın yazısının yeniden şekillendiği, Malazgirt’ten beri getirdiği anlayışı geleceğe nasıl taşıyacağının, mücadelesinin bütün kodlarının belirlendiği tarihtir.



O günlerin silah ve cephane ihtiyaçlarını evlerde ve iptidai atölyelerde, kadınlarımızın, yaşlı ve çocuklarımızın yaptıkları silah ve mermilerle aşan bu Aziz Milletin torunları, “yerli ve milli” şiarıyla bugün dünyanın en modern insansız hava araçlarını yapmakta; bölgesindeki terör, uyuşturucu, istikrarsızlık, göçmen kaçakçılığı gibi küresel çaptaki tehditlere karşı hem kendisi hem de etrafındaki mazlum coğrafyalar için mücadele etmektedir.



102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çıkılan o yolculuk, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etmektedir.



Türkiye'nin o günlerden ve köklü tarihinden, medeniyetinden getirdiği birikimle modern çağın dinamiklerini doğru okuyan Türkiye, artık; bölgesi ve ötesindeki gelişmelere yön veren, uluslararası operasyonlarla ve içerideki vesayet odaklarıyla diz çöktürülemeyen, darbelere karşı milli iradeyi ve demokrasiyi kıyasıya savunan, dostluğu aranan, düşmanlığından çekinilen uluslararası bir aktör konumdadır. 15 Temmuz Gecesi’ne imza atan Türkiye ile 19 Mayıs’ta Samsun’da ilk adımı atan Türkiye, aynı ruhta ve aynı azimdedir.



102 yıldır süren bu yolculuğun nihai hedefi, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş, en modern, en müreffeh, geçmişten ve inancından getirmiş olduğu değerlerle sonsuza dek ayakta kalacak ve dünya mazlumlarına umut olmaya devam edecek bir ülke olabilmektir.



Bu hedefe yakınız. Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız.



Bu vesileyle Büyük Türk Milleti'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, o kutlu ilk adımı atmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm Şehit ve Gazilerini, emek verenlerini, canı ve alın teri dahil her şeylerini ortaya koyan o güzel insanları rahmet ve şükranla anıyorum.