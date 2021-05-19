Fenerbahçe, Samatta'dan kurtuluş formülü arıyor

Satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta’nın transfer dönemi geldi. Kiralık oynadığı dönemde bekleneni veremeyen Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon Euro ödenecek ve bonservisi alınacak. Ücretiyle birlikte toplam maliyeti 17 milyon Euro’yu aşan Tanzanyalı futbolcu için satmak veya kiralamak gibi formüller düşünülüyor.

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Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de başa bela olan futbolcular konvoyuna katılan Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.

Kadroya giremedi

Büyük umutlarla Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11’de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.

Kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için F.Bahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon Euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Ayrıca Samatta ile de üç yıllık sözleşme imzalanıp her sezon 2.7 milyon Euro garanti para ödenecek.

Maliyet 17.75 milyon Euro

Toplam maliyeti 17.75 milyon Euro’yu bulacak olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyen oyuncuyu yeni sezonda Emre Belözoğlu’nun takımda istemediği, bu oyuncudan kurtulmanın yollarının arandığı gelen haberler arasında.

6 gol attı

Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti.