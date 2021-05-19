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Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Tavan fiyat gece kalktı sabah zam yaptılar
Beklenen oldu. Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinden saatler sonra benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı.Abone ol
Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı.
İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.