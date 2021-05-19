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Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Tavan fiyat gece kalktı sabah zam yaptılar

Beklenen oldu. Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinden saatler sonra benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı.

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Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. 

İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.

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