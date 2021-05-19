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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye sert tepki! Anti semitizm iddiası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ABD'ye tepki gösterdi. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail’in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD yönetiminin anti-Semitizm ile ilişkilendirmesi kabul edilemez. Onlar görmese de vicdan sahibi herkes Filistin’de yaşanan vahşetin farkındadır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ABD'ye tepki gösterdi. İşte Kalın'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlar:

İsrail, Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri ve bebekleri katlederken bu vahşete sessiz kalmamız düşünülemez. ABD yönetimi İsrail’in savaş suçlarına dur demek yerine mazlumu savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlar yöneltmektedir.

Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail’in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD yönetiminin anti-Semitizm ile ilişkilendirmesi kabul edilemez. Onlar görmese de vicdan sahibi herkes Filistin’de yaşanan vahşetin farkındadır.

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İsrail'in yapmış olduğu katliamlar anti-Semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Yahudi Soykırımı konusunda gerekse Türkiye’deki Musevi Cemaatinin haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet ortadadır. Bunun en büyük şahidi Türkiye’deki Musevi ve diğer azınlık cemaati temsilcileridir.

Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki yanlı, yanlış ve adil olmayan tutumunu gözden geçirmeye davet ediyoruz.

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