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Nevşehir'de kan donduran cinayet! Eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 kez bıçakladı

NEVŞEHİR'de korkunç cinayet vuku buldu. Bir kişi eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı çıkan tartışma sonrası 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı.

Boğazına ve kalbine bıçak darbeleri
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.’yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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