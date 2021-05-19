Fenerbahçe yine sil baştan! 15 isim değişecek

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitenler, kadroda düşünülmeyenler, para getirecekler, kiralıktan dönenler belli oldu. Sarı lacivertliler kadroda bir kere daha derin rotasyon yaşayacak.

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Fenerbahçe'de son yıllarda değişmeyen iki şey var; sportif başarısızlık ve sil baştan kadrolar. Son üç sezonda tam 52 transfer gerçekleştiren sarı lacivertliler, kupasız geçen bir dönemin ardından yine zorlu bir sürece girecek. Sözleşmesi bitecek Harun ve Oytun'la yolları ayıracak Fenerbahçe, Cisse ile Gökhan'ın da opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Savunmada Tisserand, Lemos, Sadık'la yollar ayrılacak, Novak ve Serdar Aziz'in durumu ise henüz netleşmedi.

15 isim değişecek

Türkiye gazetesinin haberine göre; kiralıktan dönen Berke'nin takıma katılması ve defans hattındaki hamlelerin gerçekleşmesiyle savunma neredeyse tamamen değişmiş olacak. Hücum hattında da durum farklı değil. Cisse'nin yanı sıra Samatta, Perotti, Thiam, Sinan ve Ferdi yol ayrımında. İstenmeyen Perotti ve Samatta kalmakta ısrarcı. Gustavo'nun gözü ise Fransa'da. Ozan Tufan ise yönetimin transfer bütçesi için satışını düşündüğü isim. Bütün bunlar takımda en az 15 ismin değişmesi anlamına geliyor ki, teknik direktör belirsizliği de sürüyor.

Mecburi tasarruf

Fenerbahçe yeni sezonda elini sıkı tutmak zorunda. Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle gelirlerinin yüzde 50'si borçlara gidecek sarı lacivertliler sporcu ücretlerinden personel giderlerine her kulvarda kemer sıkacak. Personel sayısı düşürülecek, amatör şubelerde küçülmeye gidilecek.