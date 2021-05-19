Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler: Partisi başlamadan bitti!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin başlamadan bittiğini yazdı.

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Fatih Altaylı, HaberTürk'teki bugünkü yazısında Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin logosunu eleştirdi. Vizinova adındaki bir şirketten çalındığı ortaya çıkan logo nedeniyle Memleket Partisi’nin başlamadan bittiğini söyleyen Fatih Altaylı, "Benim için İnce’nin partisi başlamadan bitti" değerlendirmelerinde bulundu.

İşte, Fatih Altaylı'nın "Bir logonun anlattıkları" başlıklı o yazısı:

"Muharrem İnce’nin partisinin logosu “araklama” çıktı.

Memleket Partisi’nin logosu, Vizinova adındaki bir şirketin logosu ile yüzde 99 oranında aynı.

Ve bu benzerlik ile benim için İnce’nin partisi başlamadan bitti.

Diyeceksiniz ki, “Yahu bir logo benziyor diye bir parti niye bitsin.”

Aman ha, yanlış anlamayın.

Benim için Memleket Partisi’nin bitmesinin sebebi logonun benzemesi değil.

Logo çalıntı olabilir.

Muharrem İnce nereden bilecek logonun araklama olduğunu.

Adamın işi mi bu.

Dünyadaki bütün logoları takip edip araştıracak hali yok.

Belli ki partinin anlaştığı ajans, Türkiye’deki pek çok ajansın yaptığı gibi açmış bir kitabı ya da interneti çeşitli logolara bakmış birini çalıp İnce’ye sunmuş ve o da çalıntı olduğunu bilmeden beğenmiş.

Buraya kadar normal.

Herkesin, hepimizin başına gelebilecek bir ajans sahtekarlığı.

Benim için İnce’yi, Memleket Partisi'ni başlamadan bitiren ise sonrasındaki gelişmeler.

Bu hırsızlık ortaya çıktıktan sonra Memleket Partisi, “Logo çalıntı değil, diğer logoda altı nokta var bizde beş, onun ortasındaki şekille bizim ortamızdaki şekil aynı değil, zart, zurt, tırt” gibi açıklamalar yapmaya başladı.

Yahu kardeşim bal gibi araklamışlar işte.

Kör olsan yine görürsün hırsızlığı.

Kıvırmanın alemi ne.

Çık adam gibi de ki, “Eleştiriler haklıdır. Biz de ajansımızın kurbanı olduk. Uyarılar için teşekkür ederiz. Logomuzu hemen değiştirme kararı aldık. Bizi kandıran ajans ile yollarımızı ayırdık.”

Buna dürüst tavır derdik ve çok da hoşumuza giderdi.

Ama Memleket Partisi, memleketimizin geleneğine uygun davrandı ve saçmalamayı, hepimizi ahmak yerine koymayı tercih etti.

Memlekette bunlardan çok var Muharrem Bey, aynısından bir taneye daha ihtiyaç yok.

Biz yeni bir memleket aramıyoruz ama memlekette yeni bir anlayış arıyoruz.

Ha bu arada haberiniz olsun.

Partiniz ile ilgili tüm olumlu gelişmeleri A Haber’den izliyorum.

Yola sağlam bir medya desteği ile çıkıyorsunuz."