Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya 3.5 milyon Euro girecek

Zorya ile devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması devam eden, transfer için gelire ihtiyacı olan Fenerbahçe'ye güzel bir haber geldi. Zorya ile devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre; Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro (35 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunuyor. Ukrayna Ligi'nde harika bir sezon geçiren İranlı oyuncuya yine bir Ukrayna ekibi olan Dinamo Kiev'in de ilgisi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Allahyar'a Belçika'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Allahyar Sayyadmanesh, yaz döneminde direkt olarak Zorya'nın hazırlık kampına katılacak.