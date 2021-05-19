BIST 1.460
DOLAR 8,39
EURO 10,26
ALTIN 509,13
HABER /  DÜNYA
ADV Gazze'ye umut ol

Çukur kazarken hayatının şokunu yaşadı! 101 adet buldu

Solomon Adaları’nda bahçesinde septik çukur kazan kişi, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış 101 adet bomba buldu.

Abone ol

Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’da bir kişinin yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıkanlar şaşırttı. Bahçede çukur kazan ismi açıklanmayan kişinin, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulduğu ifade edildi. Olay yerine Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF) patlayıcı mühimmat imha (EOD) ekipleri çağrıldı. RSIPF’den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 2 günlük operasyon sonucunda 101 adet patlamamış bombanın bahçeden çıkarıldığı,bombaları etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Avustralya’nın Solomon Adaları Yüksek Temsilcisi Lachlan Strahan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Honiara’nın doğusunda bir kişi, arka bahçesinde yeni septik sistem için çukur kazarken 100’den fazla İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan mühimmat buldu. Avustralya’nın patlayıcı mühimmat imha uzmanı Ian Percy, Kraliyet Polis Gücü’ne bu korkunç İkinci Dünya Savaşı mirasıyla başa çıkmasına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İranlı ünlü yönetmene yapılan vahşet! Anne ve babası tarafından canice öldürüldü
İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya 3.5 milyon Euro girecek
Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden kişiyi öldürdü! O babanın cezası 5 yıla indi
Afrin'e sızma girişimi! YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 SMO askeri öldü
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti
Adıyaman'da cinnet getiren adam karısını satırla ağır yaraladı
Batman'da iğrenç olay! Engelli genç kızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra geri bıraktı
Adana'da annesi tarafından kaldırıma bırakılan bebeğe polis sahip çıktı
Thodex vurgunu! Kilit isimlerden Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler
Yorumlar