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ABD Başkanı Joe Biden'ın şaka anlayışı! İsrail sorusuna skandal cevap

Ford'un yeni elektrikli aracını test eden ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ile ilgili soru sormak isteyen muhabire verdiği cevap, ülkede günün konuşulanları arasına girdi.

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ABD Başkanı Joe Biden Ford'un 'F-150' isimli yeni elektrikli aracını test etmek için Dearborn, Michigan'daydı. Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir 'şaka' yaptı.

Bir muhabirden gelen 'Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?' sorusuna Biden şu yanıtı verdi;

"Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka."

Trump'ı hatırlattı
Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti. Kısa sürede viral olan video sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kullanıcı Biden'ın bu şakasının selefi Trump'ı anımsattığı yorumunu yaptı.

İsrail'e silah satışına yeşil ışık

Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde İsrail'e 735 milyon dolarlık bomba ve füze satışına yeşil ışık yakmıştı. Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.

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