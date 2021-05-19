ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'anti-Semitist' suçlaması Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de katliam yapan İsrail'e yönelik sözleri Joe Biden yönetimini çok üzdü! ABD Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'a 'anti-Semitist' suçlaması yöneletti. Türkiye'nin o suçlamaya karşılığı çok daha sert oldu...

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İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve masum insanları öldürmesine her fırsatta tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısındaki sözleri İsrail'den daha çok ABD'yi üzdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğunu" iddia etti. ABD'nın Erdoğan'ın sözlerinin 'anti-Semitist' olduğu iddiasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İsrail, Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp, sivilleri ve bebekleri katlederken bu vahşete sessiz kalmamız düşünülemez. ABD yönetimi İsrail’in savaş suçlarına dur demek yerine mazlumu savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlar yöneltmektedir. Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail’in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD yönetiminin anti-Semitizm ile ilişkilendirmesi kabul edilemez. Onlar görmese de vicdan sahibi herkes Filistin’de yaşanan vahşetin farkındadır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" dedi.

'Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir" hatırlatması yapan Çelik, "Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir. ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur" dedi.

Neden kudurdular? İşte Erdoğan'ın o sözleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı: O suçlamayı bütünüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz" denildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz. ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddetle ilgili sözlerine dair açıklaması kabul edilemez. Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama... (...) Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir."