BIST 1.460
DOLAR 8,39
EURO 10,26
ALTIN 509,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Afyonkarahisar'da araç TIR ile çarpışıp parçalandı! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışarak parçalanan ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.

Abone ol

Kaza, Dinar İlçesine bağlı Akçaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülkarneyn Paltalı (24) idaresindeki 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araç, Ali Osman S. (27) yönetimindeki 20 EM 756 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile ticari araç adeta parçalanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler parçalanan Ford marka araçta feci şekilde can veren Paltalı’nın cansız bedenini sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Paltalı’nın cenazesi ardından olay yerine gelen cenaze aracı ile Dinar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli aşıda Faz-2'nin raporları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'İsrail' tepkisi: Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? 
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'anti-Semitist' suçlaması Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Polonya Savunma Bakanı'ndan Bayraktar TB2 paylaşımı
Azad Yılmaz: Dev projeler için hazırız
Çukur kazarken hayatının şokunu yaşadı! 101 adet buldu
İranlı ünlü yönetmene yapılan vahşet! Anne ve babası tarafından canice öldürüldü
İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! Kasaya 3.5 milyon Euro girecek
Yorumlar