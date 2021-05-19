Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'İsrail' tepkisi: Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Beştepe'de gençlere hitap etti. Erdoğan, açıklamaları nedeniyle ABD yönetiminin kendisini eleştirmesine, 'Filistin'deki olaylarda bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı?' şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ‘Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’nda konuştu. Erdoğan, 'Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aramızda ülkemizin 81 vilayetinin yanı sıra KKTC'den gelen gençlerimiz bulunuyor. Milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla yakılan İstiklal meşalesi Anadolu'yu sarmış ve cumhuriyetin kuruluşu ile nihai hedefine ulaşmıştır.

Kutlu yürüyüşte verilen her mesaj ya istiklal ya ölüm kararlılığının ifadesidir.

Saat 19:19'da balkonlara çıkıp İstiklal Marşı'mızı okuyacağız."

2053, 2071 inşallah gençlerin kucakladığı bir zafer olacaktır.

İsrail'in Filistin'deki alçak saldırıları

Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda zulüm, çatışma, kin ve nefret kol gezmektedir. Fitne tohumlarıyla bu kötü manzaranın ortaya çıkmasına sebep olanlar kurtarıcı olarak daha büyük yıkımların ortaya çıkmasından geri durmuyorlar. Suriye'de 10'uncu yılını geride bırakan krizin yol açtığı sonuçları her gün yaşıyoruz.

ABD'ye tepki: Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı?

2. Dünya Savaşı'nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler son haftalarda yine zirve yapmıştır. Çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan ağır silahlarla öldürülüyor.

Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Bize de "Erdoğan bu şekilde konuşmamalı" diyorlar. Ne yapmalı alkış mı tutmalı? Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor. İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. İsrail'in Filistin'e saldırıları, şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini biliyoruz. Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.