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Dev takas! Felix Barça'ya, Griezmann Atletico'ya

Barcelona, Antoine Griezmann'ı Joao Felix transferinde takasta kullanmaya hazırlanıyor.

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Sport, Barcelona'nın Fransız golcüsü Antoine Griezmann'ın eski takımı Atletico Madrid'e dönmeye yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Griezmann'ın Atletico Madrid'e dönmeye sıcak baktığı da ifade edildi.

Atletico Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i isteyen Barcelona'nın, bu imza için Griezmann'ı takasta kullanmak istediği de iddia edildi.

2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon euro bonservisle gelen olan bu sezon La Liga'da 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Barcelona'daki ilk sezonunda ligde oynadığı 35 maçta 9 gol atan Griezmann, bu sezon da 32 maçta 12 gol attı.

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