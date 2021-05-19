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Burdur'da yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu sözleri yürek burktu

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da oğlunun yanına giden Mustafa Karaca'nın (73) eşiyle oturduğu iki katlı ahşap evi yanarak kül oldu. Evsiz kalan Mustafa Karaca, enkazın başında gözyaşı döktü.

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Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde oturan Mustafa Karaca, eşi Gülsüm Karaca ile dün Isparta'da oturan oğlunun yanına gitmek üzere yola çıktı. Karaca çifti ayrıldıktan bir süre sonra iki katlı ahşap evde elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Mustafa Karaca’ya da haber verildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev ve içindeki eşyalar tamamen yandı.

Mustafa Karaca bir süre sonra evine geldi. Tüm ev ve eşyalarının yangında kül olduğunu, kıyafetlerinin bile sadece üzerlerinde olanların kaldığını söyledi. Evi, 50 yıl önce askerden geldikten sonra yaptırdığını söyleyen Karaca, "50 yıllık yuvam yandı, açıkta kaldık, ben şimdi nereye gideceğim, gidecek kalacak yerim yok" diye ağladı. Mustafa Karaca, enkazın içinde bir parça da olsa kullanabileceği eşya aradı ama bulamadı.


"Evimizin yanmasıyla açıkta kaldık"
Evinin yanması ile sokakta kalan, komşuları ve yakınlarının yardımlarıyla yaşamaya başlayan Mustafa Karaca, "Evimizin yanmasıyla açıkta kaldık. Eşim yaşlı, rahatsız, yerinden zor kıpırdıyor. 47 yaşında oğlum Ali, üç tane ameliyat oldu. Şimdi gözleri görmüyor. Şimdiden sonra biz kimin yanında kalırız, açıkta kaldık. Devletimizden ve vatandaşlardan başımızı sokacak bir ev yapılmasını istiyorum" dedi.

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