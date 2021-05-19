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Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

Demirören Haber Ajansı
Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

ANTALYA'da tam kapanma sürecinde, 100 bin nüfustaki koronavirüs vaka sayısının 300'lerden 61'e düşmesiyle, sahiller doldu.

Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

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Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

Dün açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısı 300'lerden 61'e düşen Antalya, tekrar turuncu kategoriye döndü. 

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Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bayram tatilini denizde eğlenceli vakit geçirerek değerlendirmek isteyenlerin, kademeli normalleşme sürecinde koronovirüs tedbirlerine zaman zaman uymadığı görüldü. 

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Vakalar azaldı sahiller doldu taştı! Antalya'da vatandaşlar plajlara akın etti

Sahilde yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra, plajda güneşlenenlerden bazıları maske takmamayı tercih etti.

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