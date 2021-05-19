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İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den Hürriyet ve Demirören Medya'ya tepki

MHP'nin Habertürk'le yaşadığı tartışmanın ardından bu kez partinin İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Hürriyet ve Demirören Medya'ya tepki gösterdi.

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MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, geçtiğimiz günlerde Habertürk'le MHP arasında yaşanan tartışmanın ardından, bu kez Hürriyet ve Demirören medya grubunu hedef aldı.

Gür, şu sözlerle tepki gösterdi.

"Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?

Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?

Manşetlik haber mi bulamadınız?

Özel bir hususiyet mi var?"

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