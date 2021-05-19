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Thodex’in yazılımcısı Oral Çınar: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum 

KRİPTO para borsası Thodex’le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen yazılımcı Oral Çınar'ın hakkındaki suçlamaları reddederek,  kripto para işinin nasıl yapıldığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. 

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İstanbul'da dün yakalanan Çınar'ın 9 aydır Thodex adlı şirkette çalıştığını ifade ederek, yazılımcı olarak işe başladığını, 'vas' sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptıklarını, web tabancı oyunlarda hizmet hazırladığını anlattığı kaydedildi. Çınar'ın kripto para geliştirmesi yapmadığını savunduğu ifadesinde, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörler ile yaptıkları servisler geliştirdiklerini söylediği belirtildi. 

İki isim verdi

Kripto para geliştirme biriminde çalışmadığını ifade eden Çınar'ın, yetkili kişilerin Ergün ve Cem isimli kişiler olduğunu anlattığı öğrenildi. Thodex’in kendi internet sitesinde bile üyeliği olmadığını söyleyen Oral Çınar'ın, konularla hiç alakası olmadığını savunduğu vurgulandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çınar'ın, kendisinin de maaşını alamadığı için mağdur olduğunu savunduğu ifade edildi.

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