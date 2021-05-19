Kripto Tosuncuk, muhasebecisini de çarpmış! Düğün paramızı yatırmıştık o da gitti
THODEX soruşturmasında gözaltına alınan şirketin muhasebecisi Rana Azap, Düğün birikimimizi yatırmıştık, ben de mağdurum” dedi. Hakimlikçe haftada bir imza şartıyla serbest bırakıldı.
Kripto para borsası Thodex’le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap'tan (27) bomba itiraflar. Müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini anlatan Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi. “Düğün birikimimizi yatırmıştık, ben de mağdurum” diyen Rana Azap, “Faruk Fatih Özer bana, ‘her şey düzelecek’ dedi” ifadelerini kullandı.
“Kripto para ile ilgili teknik bilgim yoktur”
Şüpheli Rana Azap savcılık ifadesinde şunları anlattı: “2016 yılında Faruk Fatih Özer’e ait olan bir yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladım. O dönem Serap Özer ve Faruk Fatih Özer beni burada işe almışlardı. Serap Özer ile benim satış danışmanı olarak çalıştığım kursta tanışmıştım. Yaklaşık 1 sene sonra ulaşım sıkıntısı çekmem nedeniyle firmadan ayrıldım."
"Yaklaşık 1 buçuk yıl işsiz kaldım. Tekrardan Serap Özer’e iş aradığımı belirttim. O da, Koineks isimli firma kurduklarını ve beni buraya muhasebeci olarak alabileceklerini söyledi. 2017- 2018 yıllarında Serap Özer vasıtasıyla işe girdim. Koineks isimli şirkette bu şekilde işe başladım. Serap Özer ile birlikte faturaları toparlayıp ay sonunda müşavire verirdik. Genel olarak kripto para ile ilgili olarak teknik bilgim yoktur.”
“Düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık”
Dogecoin isimli coin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu belirten Azap, “Hatta nişanlım da, ‘sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor’ demişti. Birlikte düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık. Thodex kapanınca biz de paramızı alamadık. Böyle bir şey olabileceğini daha önceden hiç sezmedim. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçacağını bilmiyordum. Birçok kişi mağdur olmuştur, ben de mağdurum" dedi.