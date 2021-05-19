Kripto Tosuncuk, muhasebecisini de çarpmış! Düğün paramızı yatırmıştık o da gitti

“Düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık”

Dogecoin isimli coin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu belirten Azap, “Hatta nişanlım da, ‘sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor’ demişti. Birlikte düğün birikimimiz olan 50 bin lirayı yatırmıştık. Thodex kapanınca biz de paramızı alamadık. Böyle bir şey olabileceğini daha önceden hiç sezmedim. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçacağını bilmiyordum. Birçok kişi mağdur olmuştur, ben de mağdurum" dedi.