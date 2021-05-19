İki İngiliz devi Okay Yokuşlu için savaşıyor

İngiliz basını, Leeds United ve Crystal Palace kulüplerinin milli futbolcu Okay Yokuşlu için transfer teklifi yapmaya hazırlandıklarını iddia etti.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu yarım sezonluk performansıyla Marcelo Bielsa'nın dikkatini çekti.

West Bromwich Albion ligde kalmayı başarabilseydi Okay Yokuşlu'yu bonservisiyle transfer edecekti ancak İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından milli futbolcuya ayrılık yolu gözüktü.

Leeds United'dan 8 milyon pound

Celta Vigo'ya dönmeye hazırlanan Okay Yokuşlu için Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın ısrarcı olduğu ve Premier Lig ekibinin Okay Yokuşlu için 8 milyon pound civarında bir teklif yapacağı İngiliz basınında yer aldı.

Crystal Palace da devrede!

Ancak Okay Yokuşlu ile ilgilenen tek Premier Lig ekibi Leeds United değil. Ozan Tufan'a da talip olduğu konuşulan Crystal Palace'ın listesindeki bir başka Türk futbolcunun Okay Yokuşlu iddia edildi. Bielsa'nın Okay'a olan ilgisinden dolayı elini çabuk tutmak isteyen Crystal Palace'ın EURO 2020'den önce Celta Vigo ile bir görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi.