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Biden'dan Netanyahu'ya gerginliğin düşürülmesi çağrısı

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

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