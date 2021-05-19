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45 bin 500 yıl önce çizilmişti! Uzmanlar kötü haberi verdi

Demirören Haber Ajansı

Araştırmacılar, Endonezya'daki 45 bin 500 yıl önce çizilen dünyanın en eski yaban domuzu resminin iklim değişikliği nedeniyle zarar görerek yok olmaya yüz tuttuğunu açıkladı.

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Dünyayı tehdit altına alan iklim değişikliği riski her geçen gün artıyor. Endonezya’nın 45 bin 500 yıl önce Sulawesi Adası’nda çizilmiş olan bir yaban domuzunun resmi, iklim değişikliği sebebiyle yok olmaya başladığı açıklandı. Griffith Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi'nden Dr. Jillian Huntley  basın açıklamasında "(Bu sanat eserleri) gözlerimizin önünde yok oluyor" dedi.

Bölgedeki av sahnelerini ve doğaüstü varlıkları tasvir eden diğer mağara motiflerinin de sıcaklık arttıkça daha hızlı yok olduğu ifade edildi. Bilimsel bulgular, paha biçilmez sanatı korumak için daha çok şey yapılması gerektiğine işaret ettiği belirtildi. Resmin bulunduğu mağarada hava ısındıkça tuz kristallerinin şişerek üç katı büyüklüğe ulaştığını belirten bilim insanları, resmin üstünde ve arkasında büyüyen bu tuz kristallerinin resmin bazı kısımlarının mağara duvarlarından ayrılmasına neden olduğunu duyurdu. 

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