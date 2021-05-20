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3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

23 yaşındaki genç, 3 hafta önce evlendiği eşini yasak aşkıyla aldatırken sonu korkunç bitti.

3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

Brezilya, MC Kevin adıyla bilinen ünlü şarkıcı Kevin Nascimento Bueno’nun ölümü ile biten yasak aşk skandalını konuşuyor. Nisan ayının sonunda 33 yaşındaki avukat Deolane Bezerra’yla evlenen 23 yaşındaki Bueno geçtiğimiz pazar günü balkondan düşerek hayatını kaybetti.

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3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

Bueno, Rio De Janeiro’da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues’i davet etti.

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3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

Bueno ve Fontenelle burada Domingues’le cinsel ilişkiye girdi.

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3 hafta önce evlenmişti! Otelde kapı çalınınca yasak aşkın sonu korkunç bitti

İlerleyen saatlerde odanın kapısı çalınırken, Bueno çiçeği burnunda eşinin geldiğini düşündü.

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