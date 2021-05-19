İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan Ümit Özdağ, yaz sonunda partileşmeye gideceklerini açıkladı.Abone ol
Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yaz sonunda partileşmeye gideceklerini açıkladı.
Merkez açılışını yaptı
Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Hareket kapsamında bütün Anadolu’yu dolaşacaklarını belirten Özdağ, şunları söyledi;
“Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi bir partinin Türkiye’nin dertlerine son vermesi amacıyla yola çıkması kararını aldık.
'İnşallah yaz sonunda...'
Ayyıldız Hareketi’nin Ankara’da Genel Eş Güdüm Merkezi'ni oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu’yu dolaşacağız il il, ilçe ilçe.
İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kuruluş esaslarını 21’inci yüzyıla taşıyacak partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak.