Kripto para borsası Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ile ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan; kripto para borsası Coinbase de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'nin işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.