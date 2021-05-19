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ABD'nin Erdoğan'a attığı iftiraya Türk Yahudi Toplumundan sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığının 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu' iftirasına Türk Yahudi Toplumu tepki gösterdi.

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Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ye cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

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