Türkiye 19 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 218 bin 683 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, can kaybı 45 bin 419 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 218 bin 683 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 902 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 233 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya çıktı.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.