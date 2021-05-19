CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Engin Özkoç, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in Millet İttifakı adayının desteklenmesi karşılığında HDP'li iki isme bakanlık verilebileceği yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine "Daha bir seçim yok ortada. Yapılan herhangi bir şey yok. Millet İttifakı İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden oluşuyor. Şimdi HDP ne yapar, nereye girer, nasıl girer? Genel başkanları, milletvekilleri var, onlar kendi kararları kendi içlerinde tartışıyorlar. Bizim böyle bir tartışma zaten gündemimizde yok." değerlendirmesinde bulundu.



Abdullah Gül sorusuna yanıt

Engin Özkoç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarına yönelik bir soru üzerine, "Ne bileyim kardeşim, Abdullah Gül hazırlanıyor mudur, hazırlanmıyor mudur? Ali Babacan kendisi mi hazırlanıyordur, hazırlanmıyor mudur, bizi de hiç ilgilendirmiyor. Hazırlanıyorlarsa hazırlanıyorlardır." dedi.

Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce'nin dün bu konu hakkında yaptığı yorumlara ilişkin soruya Özkoç, "Daha dün bir bugün iki. Siyasi parti kurdu. 103 siyasi parti var. 103 siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak işimiz var demektir. Bizim işimiz gücümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin içine girdiği kaostur." diye konuştu.

HSK'ye üye seçimi ile ilgili yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğu ve iktidar partisiyle bir uzlaşma olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Engin Özkoç, "Bu konuyla ilgili konuşuluyor ve tartışılıyor. Hem AKP hem CHP hem İYİ Parti, 'Şöyle yapalım, böyle yapalım, iki olur, üç olur.' diyorlar. Kendi aralarında bir tartışma yürütüyorlar. Bugün itibarıyla gelinen bir nokta yoktur. HSK'deki seçimlerle ilgili tavrımız çok açık ve net. HSK çok önemli bir kurumdur. Bu kurumun büyük bir kısmını Cumhurbaşkanı ve iktidar atıyor zaten, hiç olmazsa orada namuslu, dürüst, sesini gerçekten mazlumdan ve masumdan yana çıkartacak insanlar çoğunlukta olabilir mi diye her zaman olduğu gibi bir gayret içerisindeyiz ama bugün itibarıyla alınan bir sonuç henüz yoktur." yanıtını verdi.